Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 13 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan kurtulun!
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru...
Günlük Burç Yorumu - 13 Ocak 2018 Cumartesi
Günlük Burç Yorumu - 13...

İspanyollar Arda Turan'ı yerden yere vurdu: Tamamen saçmalık

İspanya'da yayınlanan Sport gazetesi Arda Turan'ı yerden yere vuran bir habere imza attı. Eleştirilerden Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu de payını aldı

İspanyollar Arda Turan'ı yerden yere vurdu: Tamamen saçmalık

İspanya'da yayınlanan Sport gazetesi Arda Turan'ı yerden yere vuran bir habere imza attı. Eleştirilerden Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu de payını aldı

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:51
İspanyollar Arda Turan'ı yerden yere vurdu: Tamamen saçmalık
banner404

MİLLİ futbolcunun Barcelona'ya transferinin öyküsünü anlatan gazete, Luis Enrique ve diğer yöneticiler istememesine rağmen Josep Maria Bartomeu'nun Arda Turan'ı seçim kozu olarak kullandığını ve diğer başkan adayları Laporta, Benedito ve Freixes'in itirazlarına rağmen transfer ettiğiniyazdı.

"BAŞKAN, ARDA'NIN OYNAMAYACAĞINI BİLE BİLE TRANSFER ETTİ"

Gazete Bartomeu'nun seçilmesi sayesinde Arda Turan'ın takımda kaldığını, Ocak ayına kadar oynamayacağını bile bile Bartomeu'nun bu transferi yaptığını yazdı. Barcelona Başkanı'na sert eleştirilerde bulunan gazete milli futbolcunun 55 maçta oynadığını ve neredeyse her maçının Barcelona'ya 1 milyon euroya mal olduğunu belirtti.

"ARDA TURAN FİZİKSEL OLARAK ÇÖKTÜ"

Arda Turan'ın sürdürülemez bir mali yük haline geldiğini savunan Sport gazetesi Arda Turan'ın artık eski bir futbolcu gibi olduğunu fiziksel olarak çöktüğünü iddia etti.

Ayrıca Arda Turan'ın 'gizli sakatlıklarla' bir çok antremanı kaçırdığı yazıldı.

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Gazete "Barcelona, Arda Turan'ı Başakşehir'e satabilirse parasının bir kısmını kurtaracak ve bu transferin yıkıcılığını biraz da olsa azaltacak yoksa 2,5 yıl daha bir sürü para boşa gidecek, tamamen saçmalık" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İspanyaArda Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kestel Halspor virajında
Kestel Halspor virajında
Alanya'da dev şampiyona başladı
Alanya'da dev şampiyona başladı
Alanyaspor - FC Kamza hazırlık maçını tek golle kazandı
Alanyaspor - FC Kamza hazırlık maçını tek golle kazandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim