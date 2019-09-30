İspanya karıştı! VAR'a çizgi eklediler!

TÜRKİYE'DE de çok tartışılan VAR çizgileri İspanya'da olay oldu.



İspanya'daki yayıncı kuruluş ile futbol federasyonu arasında bir süredir gerginlik var. Bu gerginlik ise Athletic Bilbao ve Valencia arasında oynanan mücadeleyle doruk noktasına ulaştı.



Denis Cheryshev'in 27. dakikada attığı golde VAR incelemesi yapıldı ve gol geçerli sayıldı. Ancak yayıncı kuruluş VAR çizgisinin arkasına başka çizgiler de ekledi.



Federasyon'dan açıklama



İspanya Futbol Federasyonu ise yayıncı kuruluş tarafından eklenen çizgilerin Denis Cheryshev'i ofsayt gibi gösterdiğini ve hakemin hatalı bir karar vediği yönünde algı yarattığını belirten bir açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.