Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

İspanya'da Enes skandalı! Hükmen mağlup sayılacaklar

Villarreal, İspanya Kral Kupasında Leganes'le oynadıkları maçta Enes Ünal'ı oynatınca skandala imza attı. Kurallara göre bir futbolcu, iki ayrı takımda Kral Kupası maçında oynayamıyor

İspanya'da Enes skandalı! Hükmen mağlup sayılacaklar

Villarreal, İspanya Kral Kupasında Leganes'le oynadıkları maçta Enes Ünal'ı oynatınca skandala imza attı. Kurallara göre bir futbolcu, iki ayrı takımda Kral Kupası maçında oynayamıyor

05 Ocak 2018 Cuma 16:10
İspanya'da Enes skandalı! Hükmen mağlup sayılacaklar
banner404

İSPANYA Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal büyük bir skandala yol açtı.

İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal'ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villarreal, genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

ENES 61. DAKİKADA ÇIKTI

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı. Fakat İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla kadrosunda bulunamıyor.

Enes Ünal daha önce Levante formasıyla Kral Kupası'nda görev yapmamasına karşın 18 kişilik kadroda yer almıştı.

LEGANES BAŞVURU YAPMADI

Bu hata Villarreal kulübüne pahalıya patlayacak. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İspanyaVillarrealEnes ÜnalSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Atiker Konyaspor Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
‘Önceliğimiz Alanyaspor’
‘Önceliğimiz Alanyaspor’
Fenerbahçe, Antalya’ya geldi
Fenerbahçe, Antalya’ya geldi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim