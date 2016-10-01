İsmail Kartal’a şok

Fenerbahçe’ye hoca olsana
Gaziantepsporlu taraftarlar iki takımın ısındığı sırada İsmail Kartal’a "İsmail dışarı" derken seremoni sırasında ve maç oynandığı sırada ise "Fenerbahçe’ye hoca olsana" ve "Fenerbahçeli hoca istemiyoruz" diye tempo tutarak İsmail Kartal’a tepkilerini sürdürdüler.
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