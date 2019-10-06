İsmail Kartal: Madem VAR sistemi var, niye VAR’a gidilmiyor!

SÜPER Lig’in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda geri dönüşe imza atarak Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, hakem kararlarına isyan etti. Kartali, “Net penaltı! Haftalardır konuşmadım hakemler hakkında, böyle bir durum var ama VAR’a gidilse net penaltı! Maç 2-0 olacak” dedi ve adeta ateş püskürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, “Çaykur Rizespor olarak mağlubiyeti hak etmedik. Madem VAR sitemi var, niye VAR’a gidilmiyor? İçeride tekrar tekrar izledik, net penaltı. İçeride ve dışarıda böyle hatalardan dolayı mağlup oluyoruz, puan kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.