İsmail Kartal: 5 golün 3’ünü duran toplarda yememiz biraz bizi üzdü
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, maça hem kendilerinin hem de rakiplerinin çok iyi başlayamadığını belirtti.
SPOR 20.10.2019, 20:59
SÜPER Lig'in 8. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İlk 15 dakikada vasatın altında bir maç olduğunu dile getiren Kartal, şunları kaydetti:
"Sonuçta duran toptan yediğimiz bir golle takımımız demoralize oldu. Arda arda duran toplardan gol yedik. Sonuçta oyuna bir karakter koymaya çalıştık. Gol bulduk golden sonra kaptırdığımız toplarla ’bir gol, bir gol daha’ derken 5-2 mağlup olduk. Sonuçta çok iyi bir günümüzde değildik. Ama 5 golün 3’ünü duran toplarda yememiz biraz bizi üzdü."
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