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Islam Slimani bombası! 9 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Cezayirli golcü hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi

SPOR 23.10.2019, 17:50 23.10.2019, 17:58
Islam Slimani bombası! 9 milyon Euro'ya...
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FENERBAHÇE'DE geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
 
Sky Sports kanalı, resmi internet sitesi aracılığıyla okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini yazdı.
Leicester kulübü, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı yıldız isim için tam 30,5 milyon euro ödemişti.
 
 

#Islam Slimani #euro
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