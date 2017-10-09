Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
149.864
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7838
EURO
4.2375
9 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
Yeni Alanya Gazetesi insan kaynakları...
9 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Ekim Günlük Burç Yorumu
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
banner468

Isınmaya bile çıkmayan Volkan'dan beklenen hamle geldi

Fenerbahçe'de Kameni'nin arkasında yedek bekleyen Volkan Demirel, Yeni Malatya ve Galatasaray maçları öncesinde Aykut Kocaman'dan forma istedi

Isınmaya bile çıkmayan Volkan'dan beklenen hamle geldi

Fenerbahçe'de Kameni'nin arkasında yedek bekleyen Volkan Demirel, Yeni Malatya ve Galatasaray maçları öncesinde Aykut Kocaman'dan forma istedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 09:55
Isınmaya bile çıkmayan Volkan'dan beklenen hamle geldi
banner404

3-2 kaybedilen Medipol  Başakşehir maçında sonra formaya hasret kalan ve 1 aydır şans bulamayan  Volkan Demirel'i hırs bastı. Yaz döneminde çok sıkı çalıştığını söylese de görev yaptığı her karşılaşmada hatalı goller yiyerek yıllarca başarısı için ter döktüğü  F.Bahçe taraftarları tarafından ıslıklanan kaptan, temiz bir sayfa açtı.

Kulübeye mahkum olduğu 1 aylın süreçte idmanlarda çok sıkı çalışan deneyimli file bekçisinin form grafiği olarak şu an Kameni'nin önünde olduğu belirtildi. Fizik bakımında da çok fit olan Volkan,  Yeni Malatyaspor ile  Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör  Aykut Kocaman'dan forma istedi.

"11'DE BENİ OYNAT"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynanacak  G.Saray derbisinde mutlaka sahada olmak istediğini belirten Demirel, TT Stadı'ndaki mücadelede daha yüksek bir grafik çizmek için bu hafta şans bulmak istiyor. Kendisini kafa olarak nefesleri kesecek derbiye hazırlayan Demirel, kaleyi mevkidaşı Kameni'den devralıp bir daha da bırakmak istemiyor.

ISINMIYORDU!

Hatırlanacağı üzere uzun bir aranın ardından ilk kez derbi kaçıran ve  Beşiktaş karşılaşmasında kenarda oturan Volkan, o mücadeleden önce yedek kaldığı maçlarda ısınmak için sahaya çıkmamış ve bu hareketiyle tepki görmüştü. Daha sonra teknik heyetle yaptığı konuşmalarla bu tavrından vazgeçen 35 yaşındaki eldiven, kapris yapmayarak görev alacağı zamanı beklemeye geçmişti.

Volkan Demirel bu sezon hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Deneyimli file bekçisi 3'ü UEFA  Avrupa Ligi, 8'i de Süper Lig olmak üzere 6 karşılaşmada toplamda 11 gole engel olamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVolkan Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altyapıya suni çim saha
Altyapıya suni çim saha
Başakşehir mesaisi
Başakşehir mesaisi
Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor
Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim