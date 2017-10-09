Isınmaya bile çıkmayan Volkan'dan beklenen hamle geldi

3-2 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında sonra formaya hasret kalan ve 1 aydır şans bulamayan Volkan Demirel'i hırs bastı. Yaz döneminde çok sıkı çalıştığını söylese de görev yaptığı her karşılaşmada hatalı goller yiyerek yıllarca başarısı için ter döktüğü F.Bahçe taraftarları tarafından ıslıklanan kaptan, temiz bir sayfa açtı.

Kulübeye mahkum olduğu 1 aylın süreçte idmanlarda çok sıkı çalışan deneyimli file bekçisinin form grafiği olarak şu an Kameni'nin önünde olduğu belirtildi. Fizik bakımında da çok fit olan Volkan, Yeni Malatyaspor ile Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma istedi.

"11'DE BENİ OYNAT"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynanacak G.Saray derbisinde mutlaka sahada olmak istediğini belirten Demirel, TT Stadı'ndaki mücadelede daha yüksek bir grafik çizmek için bu hafta şans bulmak istiyor. Kendisini kafa olarak nefesleri kesecek derbiye hazırlayan Demirel, kaleyi mevkidaşı Kameni'den devralıp bir daha da bırakmak istemiyor.

ISINMIYORDU!

Hatırlanacağı üzere uzun bir aranın ardından ilk kez derbi kaçıran ve Beşiktaş karşılaşmasında kenarda oturan Volkan, o mücadeleden önce yedek kaldığı maçlarda ısınmak için sahaya çıkmamış ve bu hareketiyle tepki görmüştü. Daha sonra teknik heyetle yaptığı konuşmalarla bu tavrından vazgeçen 35 yaşındaki eldiven, kapris yapmayarak görev alacağı zamanı beklemeye geçmişti.

Volkan Demirel bu sezon hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Deneyimli file bekçisi 3'ü UEFA Avrupa Ligi, 8'i de Süper Lig olmak üzere 6 karşılaşmada toplamda 11 gole engel olamadı.