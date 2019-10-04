Isaac Promise hayatını kaybetti!

Ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Isaac Promise'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedenin ise kalp krizi olduğu belirtildi.

1987 doğumlu Isaac son olarak ABD 2. Lig'de Austin Bold'da forma giyiyordu.