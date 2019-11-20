İş ararken karateci oldu
İş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başlayan 25 yaşındaki Zeynep Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla bu yıl Türkiye ikinciliği, ardından da Avrupa üçüncülüğü kazandı
DOĞUŞTAN işitme engelli Zeynep Sönmez, üniversite öğrenimini tamamlamasının ardından 2 yıl önce iş aradığı dönemde, judo yapan arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı. Karate antrenmanlarının ardından katıldığı ilk turnuvada Türkiye ikinciliği kazanan Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı'na davet edildi. Geçen sene milli takım kampında başarılı olamayan Zeynep Sönmez, ay yıldızlı formayı giyme şansını kaçırdı. Hırslanıp daha fazla çalışan Sönmez, bu yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik kazanarak yeniden milli takıma seçildi. Milli takım kampında hazırlıklarını tamamlayan Zeynep Sönmez, ay yıldızlı formayla Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıktı. Kumite kategorisi 55 kiloda rakipleriyle mücadele eden Sönmez, bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası alanda ilk defa madalya kazanan Zeynep Sönmez, Avrupa üçüncülüğünün sevincini milli takım arkadaşlarıyla yaşadı.
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