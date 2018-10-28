Ironman 70.3 Turkey'de birinciler belli oldu

Kadriye Beach'te yüzmeyle başlanan yarışta sporcular, EXPO alanından geçerek bisiklet parkurunu aştı. Son olarak The Land of Legends’a gelen sporcular koşu parkurunu da tamamlayarak yarışmayı bitirdi. Erkekler kategorisinde birinciliği Ukraynalı Sviatoslav Tsvetkov alırken, ikinciliği ve üçüncülüğü Rus sporcular Platon Kiselev ile Denis Krestin elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Rus Inna Tutukina kazanırken, ikinci İsviçreli Oriana Heer, üçüncü ise Alman Saskia Kas oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.