İrlandalılar birinci oldu

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiftler Golf Turnuvası sona erdi. Türkiye, Almanya, Romanya, Belçika, İrlanda, Ukrayna ve Rusya'dan 40 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi İrlandalı Tom Buloon ile Kevin Commins çifti oldu. Ukraynalı Ganna Moıseıeva ile Valery Petenko ikinci, İsmet Kuzu ve Belçikalı Tina Volckerıck'den oluşan takım da üçüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törende verildi.
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