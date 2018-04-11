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İrlandalılar birinci oldu

Belek'te yapılan Çiftler Golf Turnuvası'nda İrlandalı Tom Buloon ve Kevin Commins çifti birinci oldu

İrlandalılar birinci oldu

Belek'te yapılan Çiftler Golf Turnuvası'nda İrlandalı Tom Buloon ve Kevin Commins çifti birinci oldu

11 Nisan 2018 Çarşamba 01:06
İrlandalılar birinci oldu
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SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiftler Golf Turnuvası sona erdi. Türkiye, Almanya, Romanya, Belçika, İrlanda, Ukrayna ve Rusya'dan 40 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi İrlandalı Tom Buloon ile Kevin Commins çifti oldu. Ukraynalı Ganna Moıseıeva ile Valery Petenko ikinci, İsmet Kuzu ve Belçikalı Tina Volckerıck'den oluşan takım da üçüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törende verildi.

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irlandalılar birinci oldu
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