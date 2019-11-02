İrfan Can'a asker selamlı destek
Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, Başakşehir ile bugün oynanan maç öncesinde İrfan Can Kahveci'ye destek verip çiçek hediye ederken milli futbolcu ile birlikte asker selamı verdiler
SPOR 02.11.2019, 19:39
SÜPER Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesinde tribünde renkli görüntüler vardı. Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar, UEFA'nın asker selamı nedeniyle soruşturma açtığı İrfan Can Kahveci'yi tribünlere çağırarak destek verdiler. Milli futbolcu, Alanyasporlu taraftarlarla beraber asker selamı verdi.
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