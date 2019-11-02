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İrfan Can'a asker selamlı destek

Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, Başakşehir ile bugün oynanan maç öncesinde İrfan Can Kahveci'ye destek verip çiçek hediye ederken milli futbolcu ile birlikte asker selamı verdiler

SPOR 02.11.2019, 19:39
İrfan Can'a asker selamlı destek
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SÜPER Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesinde tribünde renkli görüntüler vardı. Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar, UEFA'nın asker selamı nedeniyle soruşturma açtığı İrfan Can Kahveci'yi tribünlere çağırarak destek verdiler. Milli futbolcu, Alanyasporlu taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

#İrfan Can #Asker selamı #Aytemiz Alanyaspor #Alanya Haber #alanyaspor haber #İrfan Can Kahveci #Alanyaspor #Başakşehir
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