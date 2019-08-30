'İnşallah kayıpsız döneriz'

SÜPER Lig'in 3. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor'un sistemli ve takım halinde oynayan bir ekip olduğunu söyleyerek "Hazırlıklarımızı yaptık. Amilton'un sakatlığı tekrar nüksetti, bugün, yarın son durumu belli olacak. Genel anlamda hazır olduğunu düşünüyorum. Çok mücadele etmemiz lazım. İki haftaya baktığımızda en çok koşan takımız ileri-geri anlamında. Takım halinde oynadığımızda bizim için sıkıntı olmuyor. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah oradan kayıpsız döneriz" ifadelerini kullandı.