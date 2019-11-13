İngiliz devleri, İzlanda maçında Merih'i izleyecek!
İngiltere Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takımmızın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.
SPOR 13.11.2019, 23:08
SEZON başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.
İNGİLİZ BASINI YAZDI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih Demiral'ı izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.MİLAN DA DEVREDE Söz konusu kulüplerin yanı sıra Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.
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