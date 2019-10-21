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İmamoğlu, Ahmet Nur Çebi’yi kutladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş Başkanına kutlama.

SPOR 21.10.2019, 00:17 21.10.2019, 00:58
İmamoğlu, Ahmet Nur Çebi’yi kutladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim."

#Çebi #nur #ahmet #İmamoğlu #Ekrem
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