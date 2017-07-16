İlyas Payallarspor'da

YENİ sezon hazırlıklarına hafta sonunda başlayan Payallarspor'da bir de transfer vardı. Alanyaspor'un eski futbolcusu olan ve 2. Lig'de çok sayıda takımda forma terleten İlyas Sakızcı, sarı siyahlı ekibin teknik direktörü Ali Haydar Durusoy'un yardımcılığına getirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ali Haydar Durusoy, "İlk defa profesyonel futbolculağa yanımda adım atarak Alanyaspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen, aslen Payallarlı olan İlyas Sakızcı ile şimdi de antrenörlük hayatına Payallarspor'da benim yardımcım olarak başlıyor. Ufku açık olsun, cenab-ı Allah mahcup etmesin inşallah. Bu konuda destekleri için başkanımız İsmail Şimşek ve Mustafa Özkan hocam başta olmak üzere, Adil Çekiç ve Lütfi Ergin'e de çok teşekkür ederim" dedi.
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