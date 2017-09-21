İlkay Gündoğan’ın geri dönüşü rüya gibi başladı, kabusla bitti

İLKAY Gündoğan, bir futbolcunun başına gelebilecek en büyük sakatlıklardan birini yaşamış ve oyuncunun sağ diz çapraz bağları yırtılmıştı. 9 aylık zorlu bir iyileşme sürecinin sonunda dün ilk kez Manchester City formasıyla 11’de sahalara geri dönen Gündoğan, arkadan gelen bir tekmeyle tekrar yıkıldı.

West Bromwich oyuncusu Claudio Yacob’un arkadan müdahalesiyle yerde kalan İlkay, uzun süre saha içinde tedavi gördükten sonra oyundan çıkarak soyunma odasının yolunu tuttu. Sert faul, saha kenarındaki Manchester City hocası Pep Guardiola’yı da çılgına çevirdi. Yakob müdahale sonrası sarı kart gördü.

2016 Aralık ayında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu dün gece oyundan çıkmak zorunda kalmadan önce bir asiste imza attı.

İlkay Gündoğan’ın bugün MR’ı çekilecek ve sağlık durumu netliğe kavuşacak.