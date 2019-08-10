İlkay Gündoğan, 4 yıl daha Manchester City'de!

SON 3 sezonda Pep Guardiola'nın Manchester City'sinde değerli bir rolü olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı!

Dortmund'dan Manchester City'ye geldiğinde Pep Guardiola'nın da ilk transferi olan İlkay, geçen 3 sezonda 114 kez forma şansı buldu, 17 gole imza attı.

İlkay Gündoğan; "Yeni bir sözleşmeye imza attığımız için çok mutluyum, burada geçen 3 sezondan çok keyif aldım. Bana, kendimi evimde hissettirmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu takımın bir parçası olmak gurur verici. Kupalar kazanmak zordur, bunun bir parçası olduğum için da gururluyum." açıklamasını yaptı.