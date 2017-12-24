İlk yarının lideri Medipol Başakşehir!

SPOR Toto Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
3'te Edin Visca Başakşehir'i öne geçirdi. 43'te Veysel Sarı skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda Başakşehir çok etkili ve baskılı oynadı. 70'de Mossoro sahneye çıktı ve skoru belirledi: 1-2
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 36'ya çıkardı ve ligin ilk yarısını lider bitirdi.
Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
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