İlk yarının lideri Medipol Başakşehir!

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 36'ya çıkardı ve ligin ilk yarısını lider bitirdi.

İkinci yarıda Başakşehir çok etkili ve baskılı oynadı. 70'de Mossoro sahneye çıktı ve skoru belirledi: 1-2

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