İlk yarıda son tango
BAL Ligi'ndeki gururumuz lider Kestelspor, ilk yarının son maçında ağırlayacağı MAKÜ Gençlik Spor maçı hazırlıklarına başladı
BÖLGESEL Amatör Lig'de bu yıl ilk kez mücadele eden ve geride kalan 12 haftada topladığı 26 puanla haftalardır liderliğini sürdüren temsilcimiz Kestelspor, ilk yarının son maçında ligin dibine demir atan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gençlik ve Spor takımını ağırlayacak. 15 Aralık Pazar günü saat 14.00'de başlayacak olan mücadele Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan mavi beyazlılar, taraftarları önünde oynayacağı bu maçı da kazanarak ilk yarıyı lider kapatmak istiyor. Bu önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Tüm olumsuzluklara rağmen takımımız hırsı ve inancıyla liderliğini sürdürüyor. Ligin ilk yarısını lider bitirerek gücümüzü göstermek ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız bu önemli mücadeleye tüm Alanya halkını davet ediyorum" dedi.
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