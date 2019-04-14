İlk yarıda Galatasaraylı ikinci yarıda Fenerbahçeli!

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Serdar Aziz, ilk yarıda oynanan derbide de Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı

İlk yarıda Galatasaraylı ikinci yarıda Fenerbahçeli!
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FENERBAHÇE'NİN devre arasında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı derbide yerini aldı. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan, daha sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Serdar, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

TERİM'İN YANINA GİTMEDİ!

Maç öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim bir araya gelmedi. Tecrübeli stoper, Galatasaray'da beraber çalıştığı teknik direktörü Terim'in yanına gitmedi. 

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