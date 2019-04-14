İlk yarıda Galatasaraylı ikinci yarıda Fenerbahçeli!

FENERBAHÇE'NİN devre arasında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı derbide yerini aldı. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan, daha sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Serdar, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.
TERİM'İN YANINA GİTMEDİ!
Maç öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim bir araya gelmedi. Tecrübeli stoper, Galatasaray'da beraber çalıştığı teknik direktörü Terim'in yanına gitmedi.