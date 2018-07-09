İlk rakip Sivasspor

HASAN Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından, Süper Lig kulüp temsilcilerinin ve beIN Sports yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Alanyaspor'u temsilen Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik katıldı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.



İLK MAÇ DEPLASMANDA

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligdeki ilk maçını deplasmanda Sivasspor ile yapacak. Turuncu yeşilli takım, kendi evindeki ilk maçını ise ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü ile yapacak. Bu maçın ardından 3. haftada İstanbul devi Galatasaray'a konuk olacak olan Alanyaspor, kendi evindeki ilk büyük maçını ise 5. haftada Trabzonspor ile yapacak.

İŞTE ALANYASPOR'UN 2018-2019 SEZONU FİKSTÜRÜ



1.Hafta: Sivasspor - Alanyaspor

2.Hafta: Alanyaspor - Ankaragücü

3.Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

4.Hafta: Alanyaspor - Göztepe

5.Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor

6.Hafta: Kasımpaşa - Alanyaspor

7.Hafta: Alanyaspor - Akhisarspor

8.Hafta: BŞB Erzurumspor - Alanyaspor

9.Hafta: Alanyaspor - Antalyaspor

10.Hafta: Bursaspor - Alanyaspor

11.Hafta: Alanyaspor - Y.Malatyaspor

12.Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor

13.Hafta: Alanyaspor - Kayserispor

14.Hafta: Konyaspor - Alanyaspor

15.Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş

16.Hafta: Ç.Rizespor - Alanyaspor

17.Hafta: Alanyaspor - Başakşehir

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 11:07