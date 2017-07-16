İlk prova berabere bitti: Alanyaspor - Altınordu 1-1

SPOR Toto Süper Lig'deki 2'nci sezonuna hazırlanan Alanyaspor , Erzurum kampındaki tek hazırlık maçını dün akşam TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptı. Turuncu yeşilli temsilcimiz, sahaya Haydar, Cenk Ahmet, Fofana, Birol, Berkan, Emre Nefiz, Maniatis, Tolga, Taha, Yusuf ve M'billa 11'i ile çıktı. Altınordulu Erdoğan'ın 38'inci dakikada kaydettiği gole 75'inci dakikada Emre Akbaba karşılık verdi. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oyun yaklaşık 20 dakika durdu. Mücadele 1-1 sona erdi. Alanyaspor'un Erzurum kampı yarın sona erecek. Turuncu yeşilliler 3 günü izinli geçirdikten sonra 2. etap kamp çalışmaları için önümüzdeki günlerde Avusturya'ya gidecek.

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