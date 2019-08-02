İlk maç Erzincan'la
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, ilk maçını Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacak
SPOR 02.08.2019, 19:14 Enes Subaşı
SERİK Belediyespor, önceki gün çekilen kura sonucu ilk maçını kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor ile yapacak. Maç 1 Eylül Pazar günü İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için Afyonkarahisar'a gidecek olan Serik Belediyespor'da moraller yerinde. Kadrosunda bulunan 26 oyuncu ile kampa başlayacak olan Serik Belediyespor'un Kocaeli Kartepe Yaylası'nda iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyen Teknik Direktör Mehmet Şansal "Kartepe'deki 1. etap kamp çalışmaları, beklediğimizin üzerinde çok olumlu geçti. Amacımız şimdi ikinci etapta Afyon'da iyi bir kamp dönemi geçirerek takımın performansını bir üst düzeye çıkarmak" dedi.
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