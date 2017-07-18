'İlk hedefimiz ligde kalmak'

SÜPER Lig’de yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Savut, hazırlıklara 1 Temmuz itibarıyla kendi tesislerinde başladıklarını, 5 Temmuz’da da Erzurum’a geldiklerini anımsattı. Devre arasında takımın başına getirdikleri Teknik Direktör Safet Susic ve ekibiyle takımın iyi bir hava yakaladığını anlatan Savut, "Kaliteli bir teknik ekibimiz var. Balic, Emre, Fevzi hocalarımız ile kondisyoner Sebastian teknik ekipte görev yapıyor. Bu ligin en iyi, en kaliteli teknik ekiplerinden birine sahibiz. Kulüp ve teknik ekip arasında uyumlu bir çalışma var. Bunun da bize gerek transfer, gerekse saha içi performansı olarak ligde olumlu yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'İKİNCİ YARI İYİYDİK'

Takımın geçen sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansın son derece iyi olduğuna işaret eden Taner Savut "Süper Lig’i geçen sezon hedeflediğimiz noktada bitirdik. Öncelikli hedefimiz, her Anadolu takımının düşüneceği gibi ligde kalmak. Ligde kalmaya yetecek puanı kaçıncı haftada topladığımız, bir sonraki hedefimizi belirler. Ona göre yeni bir hedef belirleyebiliriz. Öncelikle, en kısa zamanda bize yetecek, rahat nefes almamızı sağlayacak puanları toplamak amacındayız. Her kulüp, kendi bütçesi dahilinde transferlerini yapıp takımını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bu, bizim için de geçerli" dedi.

'TAKVİYELER SÜRECEK'

Taner Savut, sezon öncesi M'billa Etame ve Ioannis Maniatis’i kadrolarına kattıklarını, transferi üzerinde çalıştıkları Fabrice N'Sakala'nın da bonservisini aldıklarını hatırlattı. Savut, "Takviyeler ve takımdan ayrılanlar olacaktır. Transferle ilgili rapor lig biter bitmez bize verildi. Bu doğrultuda ekibimiz 1 yıldır zaten çalışıyordu. Geçen sezon eksik görünen noktalarımıza takviye yapabilmek için planlarımız hazırdı ama bu seviyede transfer çok kolay olmuyor. Eksiklerimizin olduğu noktalara takviye çalışmalarımız transfer süreci bitene kadar devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

