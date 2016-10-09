'İlk golüm FB'ye'

SPOR Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek. Dünü izinli geçiren Turuncu-Yeşilli ekibin antrenmanına sakatlığı bulunan Guerrier ile milli takımda olan Omeruo ve Gassama dışında tüm oyuncuların katılması bekleniyor. Milli aradan dolayı bu haftayı maç yapmadan geçiren Aytemiz Alanyaspor'da sakat oyuncular da hızla iyileşiyor. Sakatlığı bulunan Sackey ve Nuru ile ligin 2. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanıp uzun süre forma giyemeyen Jonathan Ayite'nin takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürürken, golcü oyuncunun Fenerbahçe maçında ilk 18'de yer alması bekleniyor.



FENER'İ BEKLİYOR



Öte yandan, sezon başında Fransa'nın Monaco takımından Turuncu-Yeşilli ekibe katılan dünyaca ünlü futbolcu Vagner Love, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Flaş transfer olarak takıma dahil olan ve oynadığı maçlarda henüz golle tanışamayan ünlü yıldız, bu hasretini Fenerbahçe maçında gidermek için çok hırslı çalıştığı söyledi. Şanssızlığını gidermek için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyen Vagner Love "Adanaspor maçında iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Son oynadığımız Başakşehir maçında da üstün oynamamıza rağmen farklı mağlup olduk. Futbolda galibiyet olduğu kadar mağlubiyet de var. Önemli olan fırsatları değerlendirmek ve kazanmayı başarmak. Fenerbahçe maçında ilk golümü atmak ve kazanmak istiyorum" dedi.

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