İlk antrenman

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, 2 hafta sürecek Salzburg kampında ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşunun ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlıların antrenmanı, sınırlı alanda taktik maçla sürdü. Antrenmana Boluspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaleci Ozan Evrim Özenç katılmadı. Gözündeki alerjik rahatsızlık nedeniyle cerrahi operasyon geçiren Drole ise dayanıklılık koşusundan sonra antrenmanın ikinci bölümünde yer almadı. Kırmızı beyazlılar Avusturya kampında günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor, kamp sürecinde de 23 Temmuz'da FC Erzgebirge Aue, 27 Temmuz'da Bayer Leverkusen ve 31 Temmuz'da Hamburg ile hazırlık maçı oynayacak.

