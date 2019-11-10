İlhan Palut: Taraftarımızla bütünleşmekten son derece memnunum

SÜPER Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, takımdaki istekten ve coşkudan çok memnun olduğunu belirterek, “Pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var.” ifadelerini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 10. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından bu hafta da kazanıp yukarı sıralara doğru bir ivme kazanmak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

“İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda Yeni Malatyaspor takımı topa daha çok sahip oldu fakat bu noktada da yine rakibimize net pozisyon vermedik. Burada bizim eksikliğimiz topa yeterince sahip olamamak, pas oyununu istediğimiz ölçüde uygulayamamak ve skoru arttırma adına üçüncü bölge denemelerinde eksik kalmak oldu. Bir karambolde oluşan bir penaltı ile karşılaşma berabere sona erdi. Özetlersek bu maçtaki istekten, coşkudan ve taraftarımızla bütünleşmekten son derece memnunum ama saha içi organizasyon, pozitif futbol ve fiziksel gelişim adına almamız gereken yollar var. Bunu da milli maç arasında geliştirmek için tüm çalışmaları yapacağız.”