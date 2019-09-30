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İlgün 3. oldu

Konya'da 23-28 Eylül tarihlerinde yapılan Büyük Erkekler Grup Türkiye Boks Şampiyonası'nda, Alanya Belediyespor'un boksörlerinden Ahmet İlgün Türkiye üçüncüsü oldu

SPOR 30.09.2019, 00:02
İlgün 3. oldu
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İLGÜN, aralık ayında Erzurum'da yapılacak milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonaya da katılmaya hak kazandı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, başarılı boksör Ahmet İlgün ve antrenörleri kutlayarak başarılar diledi.

#konya
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