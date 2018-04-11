İkramları 'Utopia' yaptı

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği ( ALTİD ) üyesi otellerin Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda verdiği ikram hizmetini, Akhisarspor maçında Utopia World Hotel üstlendi. Karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribünlerinde yiyecek-içecek ikramları yapıldı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Satın Alma Sorumlusu Mehmet Güler, Utopia World Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Dursun ve otel personeline teşekkür etti.

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