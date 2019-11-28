İkramları 'Taç' üstlendi

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un satın alma, stadyum ve misafir ağırlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) öncülüğünde oteller tarafından verilen ikram hizmetini geçen hafta Taç Premier Hotel'in üstlendiğini belirterek, "Göztepe maçındaki jestlerinden dolayı otel personeline ve yönetim kurulu başkanı Kerim Taç'a teşekkür ederiz" dedi.