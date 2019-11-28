İkramları 'Taç' üstlendi
Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmada protokol, VIP ve basın tribünlerine ikram hizmetini Taç Premier Hotel verdi
SPOR 28.11.2019, 22:20
SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un satın alma, stadyum ve misafir ağırlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) öncülüğünde oteller tarafından verilen ikram hizmetini geçen hafta Taç Premier Hotel'in üstlendiğini belirterek, "Göztepe maçındaki jestlerinden dolayı otel personeline ve yönetim kurulu başkanı Kerim Taç'a teşekkür ederiz" dedi.
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