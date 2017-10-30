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İkramlar White City’dendi

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında protokol ve VIP tribünlerinde ikram hizmetini White City Otelleri verdi

İkramlar White City’dendi

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş maçında protokol ve VIP tribünlerinde ikram hizmetini White City Otelleri verdi

30 Ekim 2017 Pazartesi 23:12
İkramlar White City’dendi
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WHİTE City Otelleri personeli karşılaşma boyunca protokol ve VIP tribünlerinde yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Aytemiz Alanyaspor'un satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin verdiği ikram hizmetini Beşiktaş maçında White City Otelleri'nin verdiğini belirterek "White City Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Melih Kantarcı ve personeline jestlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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White City
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