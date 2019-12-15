İkram teşekkürü

TURUNCU yeşilli kulübün satın alma, stadyum ve misafir ağırlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) öncülüğünde oteller tarafından verilen ikram hizmetini bu hafta Sunprime C-Lounge Hotel’in üstlendiğini belirterek "Antalyaspor maçındaki jestlerinden dolayı otel personeline ve yönetim kurulu başkanı Şükrü Cimrin’e teşekkür ederiz" dedi.