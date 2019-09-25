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İkna çabaları fayda etmedi! Sergen Yalçın bombası

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevinden istifa edeceğini açıklaması sonrasında ikna çabaları da etki etmedi. Orman'ın istifa kararı sonrasında gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Avcı'nın görevi bırakması durumunda ise ilk aday olarak Sergen Yalçın ön plana çıkıyor.

SPOR 25.09.2019, 13:45
İkna çabaları fayda etmedi! Sergen Yalçın bombası
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BEŞİKTAŞ'TA Başkan Fikret Orman'ın "Görevimi tamamladım" açıklamasından sonra hareketli bir süreç yaşanıyor. Orman, önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, sonrasında ise yöneticilerle bir araya geldi. Tevfik Yamantürk ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman'a Ahmet Ürkmezgil de eşlik etti. TRT Spor'da yer alan habere göre; Orman, Yamantürk'ün "Kararınızı anlıyorum ama aceleci davranmayın. En azından sezon sonuna kadar birlikte devam edelim, sonrasında yeniden konuşalım" teklifine teşekkür ederek, "Hayır" dedi. Akşam saatlerinde ise Fikret Orman'ı evinde, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı ve teknik direktör Abdullah Avcı ziyaret etti. Siyah Beyazlı yöneticilerin Orman'ı ikna çabaları karşılık bulmadı. Orman'ın konuşmalarında "Kırgın ve üzgünüm" kelimelerini sık sık kullandığı da öğrenildi.

AVCI DURUMDAN RAHATSIZ

Teknik direktör Abdullah Avcı ise gelinen bu durumdan oldukça rahatsız. Fikret Orman ile çıktığı yola birlikte devam etmek istediğini dile getiren Avcı'ya Fikret Orman destek verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ile konuşan Orman'ın, "Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" dediği öğrenildi. Fikret Orman'ın yakın çevresine, "Yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dediği de gelen haberler arasında…

AVCI GÖREVİ BIRAKIRSA İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir maçı sonrasında tezahürat ile desteklediği Yalçın, olası bir değişiklikte teknik direktörlük için en güçlü aday olarak gözüküyor. Sergen Yalçın, Malatyaspor ile bu sezon iyi bir grafik ortaya koydu. Yalçın, Malatya ile Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

#beşiktaş #fikret orman #ABDULLAH AVCI #SERGEN YALÇIN
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