İkinci gün tamamlandı! Alanya'da bisiklet heyecanı sürüyor 

ALANYA'NIN ev sahipliği ile gerçekleştirilen bisiklet yarışının ikinci günü İskele şelale önünde başladı. 175 kilometrelik yarış İskele şelale önü - Atatürk Caddesi - Tosmur kavşağı - Gazipaşa güzergahında yapıldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmayı 4 saat 14 dakika 27 saniye ile Minksk Cycling Club takımından Nikolai Shumov birinci olarak tamamladı. Torku Şeker Spor takımından Onur Balkan 4 saat 14 dakika 27 saniye ile ikinci olurken, yine Minksk Cycling Club takımından Eduard Vorganov 4 saat 14 dakika 28 saniye ile üçüncü oldu. En iyi sprintte de Torku Şeker Spor takımından Onur Balkan turuncu mayonun sahibi oldu. Genel klasmanda lider ise Torku Şeker Spor takımından Raileanu Cristian oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ErdalTamrak ve Yarış Kordinatörü Kemal Canfedai verdi. Pazar günü saat 10.00 da başlayacak olan 153,45 kilometrelik son yarış, Okurcalar Justiniano Hotel önünde başlayacak ve Doğanay Hotel önünde sona erecek. Saat 12.30'da ise ödül töreni gerçekleştirilecek. Yarın, Okurcalar - D400 Karayolu - Justinional Hotel - Doğanay Hotel arasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak.