İki yarış atını çalıp hurda toplama işinde kullandılar

02 Mart 2015 Pazartesi 15:26
KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde, hurda toplama işinde kullanmak üzere 2 yarış atını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ketenciler Köyü’nde bulunan bir harada, daha önce yarışlarda yer alan Miss Jeanne Darc ve Mona isimli İngiliz atlarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.Zanlıların ve söz konusu atların İzmit’in Tavşantepe Mahallesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, L.S, G.P. ve T.Ç’yi gözaltına aldı.Şüphelilerin, ifadelerinde yarış atlarını hurda toplamak için kullanacaklarını söyledikleri öğrenildi.Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne gönderildi.Atlar, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak:amkspor
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Son Güncelleme: 02.03.2015 14:30