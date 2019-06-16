İki takım tek yürek

İLK kez geçtiğimiz yıl gündeme gelen Konaklıspor ile Payallarspor'un birleşerek tek takım olması yeni sezon öncesi gerçekleşti. İki kulübün yöneticileri bir süredir yapılan görüşmeler sonucunda birleşmeye karar verdi. Bu birleşme sonucunda kulübün yeni ismi 'Konaklı-Payallarspor' oldu. Yeni takımın renklerinin de kırmızı-beyaz-siyah olmasına karar verildi. Payallarspor'un Süper Amatör Lig'deki hakkının başka bir takıma satılacağı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak kongre ile de yeni kulübün yönetimi ve başkanı seçilecek. Birleşmenin bölge futboluna büyük katkı sunacağını söyleyen Payallarspor Başkanı Mustafa Özkan, "Yıllardır beklenen birleşme nihayet gerçekleşti. Konaklı eski belediye başkanım, şimdiki Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Konaklı'da spora dair yapılan tüm tesislerin yapımında çok emeği olan başkanım Ali Şahin'in uğraşları ile büyük birleşmemiz yapıldı. Konaklı-Payallarspor olarak karar alındı ve imzalar atıldı. Adem Murat Yücel başkanımın da desteği ile büyük buluşmamızda önemli kararlar aldık. Üyeler yarı yarıya olacak şekilde ve eşit şartlar altında birleşme gerçekleşti. Bölgemizde büyük bir oluşumun başladığı sporda büyük hedeflere hep beraber gideceğiz inşallah" dedi.

