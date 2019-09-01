banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

İki oyuncumuz Milli takımlarda

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu önceki gün açıklandı. Alanyaspor’un yıldız futbolcusu Efecan Karaca yeniden A Milli Takım'a davet edildi

SPOR 01.09.2019, 23:19 Enes Subaşı
İki oyuncumuz Milli takımlarda
banner404

ALANYASPOR'DA orta sahanın yıldız ismi Efecan Karaca, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Turuncu yeşilli bir başka oyuncu Umut Güneş de U21 Milli Takımı'na davet edildi. Genç futbolcu, U21 Milli Takımı'nın 6 Eylül 2019'da Kocaeli'de İngiltere ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçının aday kadrosunda yer aldı.

#milli #Türkiye A Milli Futbol Takımı #ANDORRA
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545