İki oyuncumuz Milli takımlarda

ALANYASPOR'DA orta sahanın yıldız ismi Efecan Karaca, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Turuncu yeşilli bir başka oyuncu Umut Güneş de U21 Milli Takımı'na davet edildi. Genç futbolcu, U21 Milli Takımı'nın 6 Eylül 2019'da Kocaeli'de İngiltere ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçının aday kadrosunda yer aldı.