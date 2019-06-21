İki kıtada iki Alanyasporlu

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un yabancı oyuncularının kendi ülkelerinin milli takımlarına davet edilmesi, bu oyuncuların ne kadar başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde başlayan Copa America'da Türkiye'den 6 futbolcu boy gösterirken, bu oyunculardan biri de Alanyaspor'un Şilili yıldızı Junior Fernandes oldu. Amerika kıtasında Alanya'yı temsil eden Fernandes, ilk maçına özel davetle turnuvaya katılan Japonya karşısında çıktı. Şili'nin 4-0 kazandığı maçta forma giyen Fernandes, mücadelenin 87. dakikasında Manchester United'ın yıldız oyuncusu Alexis Sanchez'in yerine girdi. Fernandes, Amerika Kıtası'nda Alanyaspor'un adını duyururken, dün başlayan Afrika Uluslar Kupası'nda ise turuncu yeşilli takımdan Djalma Campos forma giyecek. Türkiye'de futbol hayatını sürdüren 29 futbolcudan biri olan Djalma Campos, Angola'nın başarısı için ter dökecek. Alanyaspor'un eski oyuncusu Lamine Gassama da Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyecek.