İki futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, sakatlıkları nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İki futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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UKRAYNA ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklama;

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı.

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