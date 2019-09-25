İki büyük derbinin hakemleri belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’in 6 haftasında oynanacak maçların hakemleri açıkladı.

Buna göre haftanın en önemli iki maçı olan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık görev yapacak.

İşte haftanın hakemleri: