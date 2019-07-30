İki Antalyasporlu sporcu, Sutopu Milli Takımı'nda

İLK maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan ve 11-7 galip ayrılan Antalyaspor, ikinci gün İstanbul temsilcisi Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 11-9 ve Gaziantep temsilcisi Dolphin Spor Kulübü'nü 15-4'lük skorlarla geçerek müsabakalara damga vurdu. Yarı finalde Adana temsilcisi Adanus Spor Kulübü'nü iyi bir mücadeleyle yenen Antalyaspor, 13-10'luk skorla finale yükseldi.

U17 MİLLİ TAKIMINDALAR

Büyük Bayanlar 2. Lig final müsabakalarına katılan en geç kadroya sahip olan Antalyaspor, son gün final müsabakalarında, İskenderun Spor Kulübü ile karşılaşarak şampiyonayı 2'nci tamamladı. Müsabakalar sonunda Antalyaspor'dan Nazlıcan Uysal ve Çağla Özden, U17 Bayan Milli Takım aday kadrosu kampına davet edildi.