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Igor Tudor'dan gazeteciye sert tepki!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dün takımı Udinese'yle Inter karşısında yaşadıkları 4-0'lık hezimetin ardından çıktığı basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı

Igor Tudor'dan gazeteciye sert tepki!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dün takımı Udinese'yle Inter karşısında yaşadıkları 4-0'lık hezimetin ardından çıktığı basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:28
Igor Tudor'dan gazeteciye sert tepki!
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GALATASARAY'IN eski teknik direktörü Igor Tudor için Udinese macerası da iyi başlamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta Benevento ile 3-3 berabere kalan Tudor, dün de Inter deplasmanında 4-0'lık bir hezimet yaşadı.
 
Hırvat teknik adam, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'deki günlerini hatırlatır bir ruh hâli sergiledi.
 
Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan Cim Bom'un eski hocası, "Burası hergele meydanı değil." diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.
 
Tudor'un Sarı Kırmızılı takımla olan macerası, 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son bulmuştu.
 

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Igor TudorGalatasaray
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