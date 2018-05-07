Igor Tudor'dan gazeteciye sert tepki!

GALATASARAY'IN eski teknik direktörü Igor Tudor için Udinese macerası da iyi başlamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta Benevento ile 3-3 berabere kalan Tudor, dün de Inter deplasmanında 4-0'lık bir hezimet yaşadı.
Hırvat teknik adam, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'deki günlerini hatırlatır bir ruh hâli sergiledi.
Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan Cim Bom'un eski hocası, "Burası hergele meydanı değil." diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.
Tudor'un Sarı Kırmızılı takımla olan macerası, 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son bulmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.