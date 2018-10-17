'İdolüm Muslera'

GEÇEN sezon Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada kaleci Haydar Yılmaz'ın parmağının kırılmasıyla A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan kaleci Yusuf Karagöz (19), 9 ay sonra profesyonellik sözleşmesi imzaladı. Profesyonellik sözleşmesinin ardından Antalya'da futbola başladığı kulüp olan Özerspor'u ziyaret eden genç kaleci, burada oyuncular ve yöneticilerle bir araya geldi. Kulüp başkanı Özer Doğan ve antrenörü Ertuğrul Aykın'ın elini öpen Yusuf, "2008 yılında ailece Hatay'dan Antalya'ya geldik. Liseden sonra futboldan dolayı üniversiteye gitmedim. Okul ile futbol arasında seçim yapmam gerekiyordu. Ben de tercihimi futboldan yana kullandım. 2010 yılında Özerspor'da futbol hayatıma başladım. 2015 yılında da Alanyaspor'a transfer oldum. 9 aydır A Takım'da antrenmanlara çıkıyorum. Şimdi profesyonel oldum ve Antalya'da doğduğum kulüpteyim. Burayı unutmam imkansız" dedi.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Futboldaki hedefinin ileride ailesine ve sevdiklerinde maddi-manevi destek vermek olduğunu söyleyen Yusuf Karagöz, "Hedeflerim arasında milli takım var. Bu yıl performansımı en iyi şekilde koruyabilirsem milli takıma çağrılabilirim, neden olmasın? Ayrıca, bana bu yıl ikinci ve 3'üncü Lig kulüplerinden de transfer teklifleri geldi. Ben de her zaman olduğu gibi önce kulübümle görüşmelerini istedim. Kulübüm ikna olduktan sonra neden olmasın" dedi. Profesyonel futbolcuların yetiştikleri kulüpleri unuttuklarını da sözlerine ekleyen Yusuf, "Profesyonel sporcular yetiştikleri kulüplerine destek verselerdi, şimdi amatör kulüpler çok daha iyi durumda olabilirdi. Profesyoneller altyapının gelişmesine de büyük katkı sağlayabilir ama maalesef katkı vermiyorlar" şeklinde konuştu.

ONUN ÜSTÜNE YOK

Aytemiz Alanyaspor'da hedefinin birinci kaleci olmak olduğunu söyleyen genç kaleci Yusuf Karagöz, "Her kalecinin bir idolü vardır. Benim de idolüm Fernando Muslera. Bence Türkiye'de onun üstüne kaleci yok. Ben şimdi formayı kapmak için Haydar Yılmaz, Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile yarışıyorum. Özellikle ağabeylerim Haydar ve Ufuk daha iyi olabilmem için bana yardımcı oluyor. Onlar gibi kalecilerle çalıştığım için çok şanslıyım. Aytemiz Alanyaspor'da hocalarım biraz daha çalışıp, üstüne koyabilirsem kalede şans bulabileceğimi söylüyor" ifadelerini kullandı.