İddaa'nın yeni sahibi belli oldu!

SPOR Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 11 Şubat Pazartesi günü, Şans Girişim Ortak Girişimi, İnteltek, Baltech İnvestment ve Best Gaming firmaları teklif verdi. Bu firmalardan Baltech İnvestment ve Best Gaming’in teklifi ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadı. İhalenin ikinci ve son oturumunun ilk bölümünde 2 firmanın teklifleri açıldı. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin İnteltek firması yüzde 1,4, Şans Girişim Ortak Girişimi ise yüzde 2,1 teklif verdi. İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Can Acaroğlu, 2 firmanın tekliflerini revize etmesi için ihaleye 30 dakikalık ara verdi. Aranın ardından Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0,2, İnteltek firması da yüzde 0,5 şeklinde tekliflerini revize etti. Şans OGG, Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games’ten oluşuyor.

TURKCELL KAZANMIŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce tek şirket ihaleye girdiği için Spor Toto Başkanlığı İddaa ihalesini iptal etmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı. Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

İNTELTEK ALMIŞTI

İddaa ihalesi için tek teklifi Turkcell iştiraki İnteltek vermişti. Turkcell ve İntektel CEO’su Terzioğlu yaptığı açıklamada “İddaa için 10 yıllık 200 milyarlık cironun taahhüdünü vermiş olduk. 1 yıllık uzatma süremiz var. Mart gibi yüzde 70 ikramiyeli yeni süreci başlatmayı planlıyoruz.” diye konuşmuştu.

2004 YILINDA BAŞLATMIŞTI

Spor Toto Teşkilatı 2004 yılında İddaa oyununu başlatmıştı. 2008 yılında ihale yenilendi ve 10 yıllığına İddaa oynatma hakkı yüzde 1.4 komisyon oranı ile Turkcell iştiraki İnteltek’e devredildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda 27 Kasım'da yapılan ihaleye birden fazla firmanın katılması bekleniyordu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 12:10