Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

İddaa kuponu yatan taraftar, derbinin hakemine dava açtı

Haftasonu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş lehine 50 liralık bahis oynayan taraftar, zararının karşılanması için hakem Ali Palabıyık'a dava açtı

İddaa kuponu yatan taraftar, derbinin hakemine dava açtı

Haftasonu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş lehine 50 liralık bahis oynayan taraftar, zararının karşılanması için hakem Ali Palabıyık'a dava açtı

26 Eylül 2017 Salı 16:46
İddaa kuponu yatan taraftar, derbinin hakemine dava açtı
banner404

CUMARTESİ günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında maçtan çok hakem  Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar konuşuldu. Verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen  Ali Palabıyık'a Bilal Küçükşengün isimli bir taraftar dava açtı. Küçükşengün, İddaa'da  Beşiktaş lehine 50 TL yatırdığını ve hakem  Ali Palabıyık'ın kararlarından dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürürerek  Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuru şu şekilde;

"HAKEM CİDDİ HATALAR YAPMIŞTIR"

"23  Eylül Cumartesi akşamı  Fenerbahçe ile  Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta hakem maçın sonucuna direk tesir eden ciddi hatalar yapmıştır. Bu hatalar sonucunda uğradığım maddi zararın tazminini talep ediyorum.

"GÖZLEMCİ RAPORU ÇOK NET"

Maçta bir çok tartışmalı pozisyon olmakla birlikte, tüm spor otoriteleri tarafından oybirliğiyle hakemin kusurlu olarak görüldüğü ve maçın sonucunu direk olarak etkileyen iki pozisyon vardır. Birincisi Negredonun attığı ama ofsayt gerekçesiyle verilmeyen nizami gol. Diğeri ise, Cenk'in verilmeyen penaltısıdır. Gözlemci raporu çok net. Mahkeme dosyasına anılan gözlemci raporunun celbini istiyoruz.

"ZARARIM KARŞILANSIN"

Ayrıca, hakem hocalarından oluşacak bilirkişi heyeti atanmasını ve maçtaki hakem hataların tespiti ile bu hataların maçın sonucuna tesiri konusunda rapor alınmasını ve nihayetinde, hakemin kusuru sabit olduğunda uğradığımız maddi ve manevi zararın tazminini talep ediyorum."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.09.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçıİddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ralph Hassenhüttl: 'Atmosferden çok etkilendik'
Ralph Hassenhüttl: 'Atmosferden çok etkilendik'
Şenol Güneş: 'Taraftara ve oyunculara teşekkür ediyorum'
Şenol Güneş: 'Taraftara ve oyunculara teşekkür ediyorum'
Quaresma : 'Takım gibi oynadık'
Quaresma : 'Takım gibi oynadık'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim