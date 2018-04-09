Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

TEKNİK direktör Kalpar, yönetimle karşılıklı olarak bu kararı aldığını ve görüşme yaptıktan sonra görevini bırakacağını söyledi.
Geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 2-0 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen teknik direktör Kalpar, yönetim ile karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığını belirterek, futbolda böyle şeyler olduğunu ve çarşamba günü yönetimle konuşarak yollarını ayıracaklarını bildirdi.
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