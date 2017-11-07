'Hulk'a özendi, dünya ikincisi oldu

İSPANYA'NIN Valencia kentinde düzenlenen organizasyonda, kategorisinde ikinci olan Mustafa Yıldız, AA muhabirine açıklamada bulundu. Mustafa Yıldız, küçükken izlediği "Hulk" isimli çizgi film karakterine benzemek için fitness yapmaya başladığını söyledi.



İstanbul'da yaşadığını ancak antrenörünün Tekirdağlı olması nedeniyle antrenmanlarını Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldız, "Hulk, küçükken çizgi filmini izleyip hayranı olduğum tek karakterdi. Hep ona benzemeye, onun gibi iri olmaya çalışırken fitness yapmaya başladım. Hocalarım daha sonra vücudumun çok iyi olduğunu, yarışmalara katılmamı söyledi. Ben de bunun üzerine yarışmalara katıldım. En son yapılan 2017 Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikinci oldum. İsmim Mustafa ama adımdan daha çok bana 'Hulk' diye hitap ediyorlar. Bu durumdan şikayetçi değilim, aksine çok mutlu oluyorum. 'Hulk' diye anılmaktan gerçek çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Hedefim dünya şampiyonu olmak"



Katıldığı organizasyonlarda dereceler elde ettiğini aktaran Mustafa Yıl"Şu ana kadar Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarımın yanı sıra dünya ikinciliğim var. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Hocam Fatih Ceylan ile çalışmalarımı sürdürüyorum. Bizim diyetlerimiz çok farklı. Daha ağır ve zor geçiyor. Planlamasını hocamla birlikte yapmaktayız. Düzenlediğimiz plana, programa göre hareket ediyorum. Asla aksatmamaya, öğün atlamamaya çalışıyorum. Bunları aksattığınız zaman başarı sizden uzaklaşır."

Mustafa Yıldız, Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.



- Ceylan: "Yolun başındayız"



Antrenör Fatih Ceylan, Mustafa Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Mustafa Yıldız'ın vücudunun kısa sürede çok iyi bir gelişim gösterdiğini kaydeden Ceylan, şöyle konuştu:



"Birçok sporcu çalıştırdım, hala da çalıştırmaya devam ediyorum ama Mustafa kadar hızlı tepki veren ve bu kadar kısa sürede gelişim sağlayan kimse görmedim. O yüzden çok iyi sonuçlar aldık. Daha da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yaşı şu an 24. Yolun başındayız. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İlk kez katıldığı Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikinci oldu. İnşallah bu sene üzerine koyup 2018'de dünya şampiyonu olmayı başaracağız."