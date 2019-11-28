Hücum hücum hücum

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Süper Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkan Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynayacağı Ankaragücü maçında galip gelerek rahat bir nefes almak istiyor. Erol Bulut ise öğrencilerine hücum varyasyonlarını ezberletiyor
SEZONA 4'de 4 yaparak başlayan ve daha sonra oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligde son 4 haftadır kazanamıyor. Son olarak Göztepe ile evinde karşılaşan ve sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan turuncu yeşilliler, yarın Ankaragücü ile oynayacağı maça odaklandı. Kritik mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Dün basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda taktik prova gerçekleştiren Alanyasporlu oyuncular, Erol Bulut'un gözüne girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergilediler. Göztepe maçında iyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını söyleyen Erol Bulut, antrenmanda daha çok hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Ankaragücü'ne karşı savunmada Caulker'ın yerine Welinton'a yeniden şans vermesi beklenen genç teknik adamın, sol bekte ise cezası biten N'Sakala'yı formsuz Kaan Kanak'ın yerine oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Cumartesi günü yapılacak maçın saatini beklemeye başlayacak.
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